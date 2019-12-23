Kendini "mumyalatıp" oturma odasına koydu

Gösteri dünyasının en ilginç kişilerinden Kris Jenner bu unvanı boşuna taşımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
2
Kızları Kourtney, Kim, Khloe, Kendall ve Kylie'nin akıl hocası olan Kris Jenner, Noel ve yeni yıl dekorasyonu için bugüne kadar benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
3
Birebir ölçülerde bir mumyasını yaptıran Kris Jenner, bunu da evinin oturma odasına koydu.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
4
Bir koltukta bacak bacak üstüne atıp oturan bu Kris Jenner mumyası da sosyal medyada olay oldu.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
5
Kim Kardashian'ın mumyayı ziyaretini gösteren Instagram paylaşımı da izlenme rekorları kırdı.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
6
Mumyanın ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan bir kıyafet giymesi de dikkatlerden kaçmadı.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
7
Kris Jenner, mumyasını Hollywood Mumya Müzesi'nin yaptığını belirtti.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
8
64 yaşındaki Kris Jenner, 1978 ile 1991 arasında, cinayetten yargılanan O.J. Simpson'ı savunan ünlü avukat Robert Kardashian ile evliydi. Daha sonra boşanan Jenner, bu evlilikten Kourtney, Kim, Thloe ve Rob adında dört çocuk sahibi oldu.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
9
1991 ile 2015 arasında sonradan cinsiyet değiştirip Cailyn adını alan Bruce Jenner ile evliydi. Bu evlilikten de Kendall ve Kylie adında iki kızı bulunuyor.