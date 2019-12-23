Kendini "mumyalatıp" oturma odasına koydu

64 yaşındaki Kris Jenner, 1978 ile 1991 arasında, cinayetten yargılanan O.J. Simpson'ı savunan ünlü avukat Robert Kardashian ile evliydi. Daha sonra boşanan Jenner, bu evlilikten Kourtney, Kim, Thloe ve Rob adında dört çocuk sahibi oldu.



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