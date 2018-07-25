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Kendimi iÅŸime verdim

Angelina Jolie'den olaylÄ± ÅŸekilde boÅŸanan Brad Pitt bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

HÃ¼rriyet Haber
25.07.2018 - 15:13 | Son GÃ¼ncelleme:
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Kendimi iÅŸime verdim Next

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼ bir araya getiren Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filminin Ã§ekimleri devam ediyor. YÃ¶netmenliÄŸini Quentin Tarantino'nun Ã¼stlendiÄŸi filmde Brad Pitt'e Leonardo DiCaprio eÅŸlik ediyor.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: leonardo dicaprio , quentin tarantino
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