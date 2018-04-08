Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kendi ölümünü bile bilmişti! İşte onun ağzından Üçüncü Dünya Savaşı...

    Kendi ölümünü bile bilmişti! İşte onun ağzından Üçüncü Dünya Savaşı...

    .

    Hürriyet Haber
    08.04.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    Kendi ölümünü bile bilmişti İşte onun ağzından Üçüncü Dünya Savaşı...Next

    Alman madenci Alois Irlmaier, kendi ölümü de dâhil birçok önemli olaya yönelik doğru kehanetleriyle tanınıyor. Alman adam birçok kişi için doğru tahminleri nedeniyle büyük bir deha olarak kabul ediliyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber

    En Yeni Foto Galeriler

    Kendi ölümünü bile bilmişti! İşte onun ağzından Üçüncü Dünya Savaşı...

    Kendi ölümünü bile bilmişti! İşte onun ağzından Üçüncü Dünya Savaşı...

    'Suç ortağım özlüyorum seni'

    'Suç ortağım özlüyorum seni'

    Fotoğraflar az önce geldi... İşte herkesin konuştuğu yalının son hâli

    Fotoğraflar az önce geldi... İşte herkesin konuştuğu yalının son hâli

    Henry ve Baloo: Doğasever kedi ile köpeğin alışılmadık yol arkadaşlığı

    Henry ve Baloo: Doğasever kedi ile köpeğin alışılmadık yol arkadaşlığı

    200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler

    200 noktada, 200 bin kişiye, ‘Buyrun Ben Müslümanım’ dediler

    Sevgiliye doğum günü sürprizi

    Sevgiliye doğum günü sürprizi

    Son yorum bardağı taşırdı! Kızı için savaşını böyle kazandı...

    Son yorum bardağı taşırdı! Kızı için savaşını böyle kazandı...

    Mühürlenen yurtlardan fotoğraflar

    Mühürlenen yurtlardan fotoğraflar

    Yıldız isim fena yakalandı! Sevgilisiyle öpüşürken...

    Yıldız isim fena yakalandı! Sevgilisiyle öpüşürken...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri