Kendi ölümünü bile bilmişti! İşte onun ağzından Üçüncü Dünya Savaşı...

Alman madenci Alois Irlmaier, kendi ölümü de dâhil birçok önemli olaya yönelik doğru kehanetleriyle tanınıyor. Alman adam birçok kişi için doğru tahminleri nedeniyle büyük bir deha olarak kabul ediliyor.
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