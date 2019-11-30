Kendi kendine yaÅŸlandÄ±

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Â Hollywood'un estetik karÅŸÄ±tÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± iÅŸte bÃ¶yle kendi halinde yaÅŸlandÄ±.
AFP, AP, REUTERSÂ
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1
Bu yÄ±l 18'incisi dÃ¼zenlenen MarakeÅŸ Film Festivali baÅŸladÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gecesine damgasÄ±nÄ± vuranlardan biri de Naomi Watts oldu.
AFP, AP, REUTERS
2
51 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu gÃ¼zelliÄŸi ve zarafetinin yanÄ± sÄ±ra estetik operasyon karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± konusundaki fikrini hala deÄŸiÅŸtirmemesi ile de dikkat Ã§ekti.
AFP, AP, REUTERS
3
Ä°ki Ã§ocuk annesi Naomi Watts, bu yÄ±l yarÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼n seÃ§ici kurulunda da yer alÄ±yor.
AFP, AP, REUTERS
4
Sade bir ÅŸÄ±klÄ±k sergileyen Naomi Watts'Ä±n yÃ¼zÃ¼ndeki ve boynundaki ince Ã§izgiler, kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.
AFP, AP, REUTERS
5
Naomi Watts, henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±ndaki meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n bile hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden estetik kliniklerin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almasÄ±na karÅŸÄ±n kendini doÄŸal yaÅŸlanma sÃ¼recine teslim etti.
AFP, AP, REUTERS
6
Watts, bir sÃ¼re Ã¶nce bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda zaman zaman estetik mÃ¼dahalelere ihtiyaÃ§ duyduÄŸunun farkÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yleyip "Ama ben oyuncuyum, Ã§eÅŸitli karakterlere hayat veriyorum. Yani yÃ¼zÃ¼mÃ¼n "yaÅŸÄ±yor olmasÄ±" gerek" diye konuÅŸmuÅŸtu.
AFP, AP, REUTERSÂ
7
En yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan biri olan Nicole Kidman yÄ±llardÄ±r botoks, dolgu gibi mÃ¼dahaleler yaptÄ±rÄ±rken Naomi Watts, bundan olabildiÄŸince uzak durmakta kararlÄ± olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.
AFP, AP, REUTERS
8
Naomi Watts, estetik yaptÄ±ranlarÄ± yargÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bu konuda "asla yaptÄ±rmam" diyemem. GerektiÄŸi zaman bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m" diye konuÅŸmuÅŸtu.
AFP, AP, REUTERSÂ
9
18. MarakeÅŸ Film Festivali'nin seÃ§ici kurulunda Watts'Ä±n yanÄ± sÄ±ra li Essafi, Chiara Mastroianni, Rebecca Zlotowski, Mikael Persbrandt, Atiq Rahimi, Andrea Arnold, Tilda Swinton, David Mihod, Kleber Mendonca Filho da yer alÄ±yor.
AFP, AP, REUTERSÂ
10
1968 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya gelen Naomi Watts, efsane Pink Floyd grubunun ses teknisyeni olan Peter Watts'Ä±n kÄ±zÄ±.
AFP, AP, REUTERS
11
BabasÄ±nÄ± Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kaybeden Naomi Watts, kariyerine reklam filmlerinde oynayarak baÅŸladÄ±.
AFP, AP, REUTERS
12
Ä°lk sinema deneyimini de 1986'da For Love Alone ile yaptÄ±.
AFP, AP, REUTERS
13
ArdÄ±ndan, David Lynch'in Mulholland Drive adlÄ± filmi baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
AFP, AP, REUTERS
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MeslektaÅŸÄ± Liev Schreiber ile 2005 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda birliktelik yaÅŸadÄ±.
AFP, AP, REUTERS
15
Bu beraberlikten iki erkek Ã§ocuk sahibi olan Ã§ift, daha sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.