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Kendall'ın hayallerini yıkmış

Düşes Meghan Markle, meğer top model Kendall Jenner'ın hayallerini de yıkmış.

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:
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Kendallın hayallerini yıkmışNext

Belki eskiden olsa Kendall Jenner ile Meghan Markle karşılaşıp tanışabilirlerdi. Ama artık ikisi kelimenin tam anlamıyla "ayrı dünyaların insanları." Meghan Markle bir kraliyet ailesi üyesi oldu, Kendall Jenner ise hala moda dünyasındaki kariyerini sürdürüyor. Durum böyleyken, Markle, Kendall Jenner'ın yıldızını söndürmüş.

FOTOĞRAFLAR: DEPO PHOTOS 

Etiketler: ingiliz moda ödülleri , britanya moda ödülleri

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