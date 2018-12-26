Kendall'ın hayallerini yıkmış

Belki eskiden olsa Kendall Jenner ile Meghan Markle karşılaşıp tanışabilirlerdi. Ama artık ikisi kelimenin tam anlamıyla "ayrı dünyaların insanları." Meghan Markle bir kraliyet ailesi üyesi oldu, Kendall Jenner ise hala moda dünyasındaki kariyerini sürdürüyor. Durum böyleyken, Markle, Kendall Jenner'ın yıldızını söndürmüş.
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