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Kendall'a 'tanÄ±dÄ±k' bir kÄ±smet çÄ±ktÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Kendall Jenner, bir sÃ¼redir basketbolcu Ben Simmons ile flÃ¶rt ediyor. Ama geÃ§en yÄ±lÄ±, "en Ã§ok kazanan model" olarak kapatan Jenner'aÂ uzaktan uzaÄŸa bakÄ±p onu seven "tanÄ±dÄ±k" biri daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
16.04.2019 - 16:03 | Son GÃ¼ncelleme:
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Kendalla tanÄ±dÄ±k bir kÄ±smet Ã§Ä±ktÄ±Next

Bu genÃ§ adamÄ±n "tanÄ±dÄ±k" diye nitelendirilmesinin nedeni mensup olduÄŸu aile. Kendall Jenner'Ä± uzaktan uzaÄŸa sevdiÄŸi konuÅŸulan bu genÃ§ adamÄ±n adÄ± John Bouvier Kennedy Schlossberg, ya da kullandÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla "Jack" Schlossberg. Uzun adÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere genÃ§ adam, ABD'nin en Ã¼nlÃ¼ ailelerinden biri olan Kennedy ailesine mensup.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ

Etiketler: kim kardashian , jack kennedy schlossberg

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