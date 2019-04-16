DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Kendall Jenner, bir sÃ¼redir basketbolcu Ben Simmons ile flÃ¶rt ediyor. Ama geÃ§en yÄ±lÄ±, "en Ã§ok kazanan model" olarak kapatan Jenner'aÂ uzaktan uzaÄŸa bakÄ±p onu seven "tanÄ±dÄ±k" biri daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Bu genÃ§ adamÄ±n "tanÄ±dÄ±k" diye nitelendirilmesinin nedeni mensup olduÄŸu aile. Kendall Jenner'Ä± uzaktan uzaÄŸa sevdiÄŸi konuÅŸulan bu genÃ§ adamÄ±n adÄ± John Bouvier Kennedy Schlossberg, ya da kullandÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla "Jack" Schlossberg. Uzun adÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere genÃ§ adam, ABD'nin en Ã¼nlÃ¼ ailelerinden biri olan Kennedy ailesine mensup.
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