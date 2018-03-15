Kendall eşcinsel mi

Bebeklerini doğurdukları anlar da dahil bütün hayatlarını kameralar karşısında yaşayan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ama o ailesinin diğer üyeleri gibi olmadı. Her ne kadar soyadının katkısı sayesinde diğer meslektaşlarından bir adım önde başlamış olsa da bütün enerjisini kariyerine verdi. Onu bir kaç tane uzaktan çekilmiş fotoğrafı dışında herhangi bir erkek arkadaşıyla görüntülemek mümkün olmadı.
İşte bu sebeple de dünya üzerinde milyonlarca kişi onun eşcinsel olup olmadığını merak etti. Sonunda Kendall Jenner, bu soruya samimi bir şekilde yanıt verdi.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Pacific Coast, Instagram
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