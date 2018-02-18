Kenan İmirzalıoğlu, at binip kılıç kullanarak 5 kilo verdi

Kenan İmirzalıoğlu, at binip kılıç kullanarak 5 kilo verdiKenan İmirzalıoğlu, Kanal D’de başlayacak ‘Mehmed-Bir Cihan Fatihi’ dizisindeki ‘Fatih’ rolü için 8 aydır haftanın 5 günü, 2’şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı. Bu yüzden 5 kilo verdi.
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