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Kenan Evren'in villasÄ±nÄ±n yerine yaptÄ±rÄ±lan malikanenin satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
MUÄžLA'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde, 7. CumhurbaÅŸkanÄ± Kenan Evren'in eski villasÄ±nÄ±n yerine yaptÄ±rÄ±lan ve kaba inÅŸaat halindeki yapÄ± 22 milyon liraya satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu fiyatÄ±n astronomik olduÄŸunu sÃ¶yleyen ilÃ§edeki emlakÃ§Ä±lardan Mustafa Ãœnal, "Ä°stenilen rakama, denize sÄ±fÄ±r butik otel alÄ±nÄ±r. Hatta ada bile alabilirsiniz" yorumunu yaptÄ±.
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