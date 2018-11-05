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    Kenan Evren'in villasÄ±nÄ±n yerine yaptÄ±rÄ±lan malikanenin satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

    MUÄžLA'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde, 7. CumhurbaÅŸkanÄ± Kenan Evren'in eski villasÄ±nÄ±n yerine yaptÄ±rÄ±lan ve kaba inÅŸaat halindeki yapÄ± 22 milyon liraya satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu fiyatÄ±n astronomik olduÄŸunu sÃ¶yleyen ilÃ§edeki emlakÃ§Ä±lardan Mustafa Ãœnal, "Ä°stenilen rakama, denize sÄ±fÄ±r butik otel alÄ±nÄ±r. Hatta ada bile alabilirsiniz" yorumunu yaptÄ±.

    Ali GÃœNDOÄžAN/ MARMARÄ°S (MuÄŸla), (DHA)Â
    05.11.2018 - 11:37 | Son GÃ¼ncelleme:
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    Kenan Evrenin villasÄ±nÄ±n yerine yaptÄ±rÄ±lan malikanenin satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±Next

    Eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Kenan Evren, Marmaris'teki villasÄ±nÄ±n arsasÄ±nÄ± gÃ¶revde olduÄŸu 1986 yÄ±lÄ±nda, metrekaresine 35 lira Ã¶deyerek satÄ±n aldÄ±.

    Etiketler: villa , son dakika

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    Kenan Evren'in villasÄ±nÄ±n yerine yaptÄ±rÄ±lan malikanenin satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

    Kenan Evren'in villasÄ±nÄ±n yerine yaptÄ±rÄ±lan malikanenin satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

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