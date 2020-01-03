Kenan Doğulu'dan Beren Saat yorumu

Beren Saat uzak kaldığı setlere internet dizisi 'Atiye' ile geri döndü. Geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşan diziye Saat'in Mehmet Akdülger ile sevişme sahneleri damga vurdu.
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Kenan Doğulu'nun diziyi izledikten sopnra yapacağı yorum merak konusu olmuştu. Doğulu, eşine övgüler yağdırdı:"Her sahnesi mükemmel.Beren'in performansına bir kez daha hayran kaldım. Onunla gurur duyuyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Mehmet ile harika partner oldular." (Posta)
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ATİYE'NİN KONUSU
Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.
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Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır. Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.