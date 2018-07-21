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Kemikleri sayılıyor

İddialı bir giysiyle sokağa çıkan ünlü modelin zayıflığı şaşırttı.

Hürriyet Haber
21.07.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:
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Kemikleri sayılıyorNext

Bir süre önce evlenen model Emily Ratajkowski, önceki gün çıktığı gezinti sırasında görüntülendi. Manhattan sokaklarında objektiflere takılan Ratajkowski, yeşim pantolonun üstüne uçuk pembe renginde bandajlı bir büstiyer giYmişti. Güneş gözlükleri ve çantasıyla kıyafetini tamamlayan model kendinden emin bir şekilde yürüyüşüne devam etti. Emily Ratajkowski'nin eskisinden daha zayıf olması ve neredeyse kemiklerinin sayılacak hale gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: emily ratajkowski , manhattan , büstiyer

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