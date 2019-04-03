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Kemal'in okul isyanı!

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz’ın 7 yaşındaki oğulları Kemal, gazetecilerin annesine mikrofon uzatmasını fırsat bildi, okul günlerine isyan etti.

Deniz BOY
03.04.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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Kemalin okul isyanıNext

Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal’le Akmerkez’deydi. 7 yaşındaki Kemal, annesine mikrofon uzatılmasını fırsat bilip okul sıkıntısını anlattı: “Okul olduğu için nefretli bir gün. Bütün çocuklar okuldan nefret eder. Öğrenmek güzel de okula gitmeyi sevmiyorum, 8 saat kaybediyorum.”

Etiketler: Ahu Yağtu kaç yaşında

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