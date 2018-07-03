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Kemal Sunal'ın okul arkadaşı paylaştı, bu fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinemasının eşsiz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 18'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Gül Sunal, eşine her geçen yıl özleminin daha da arttığını belirterek, "Filmlerinin oynaması ve küçük hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki Kemal uzun süre yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok" dedi. Oğlu Ali Sunal da "Sevenleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar" diye konuştu.

DHA - FOTOĞRAFLAR: BEHLÜL AYDIN
03.07.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:
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Kemal Sunalın okul arkadaşı paylaştı, bu fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktıNext

Türk sinemasının eşsiz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 18'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Gül Sunal, eşine her geçen yıl özleminin daha da arttığını belirterek, "Filmlerinin oynaması ve küçük hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki Kemal uzun süre yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok" dedi. Oğlu Ali Sunal da "Sevenleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar" diye konuştu.

Etiketler: KEMAL SUNAL ANMA , ALİ SUNA

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