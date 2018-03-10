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    Kediler dünyayı nasıl görür? İşte cevabı

    İnsanlar mı daha uzağı görür yoksa kediler mi? Peki hangisinin görüş açısı daha geniştir? Kediler siyah-beyaz mı görür? Karanlıkta gözleri neden parlar? Bilim insanlarının yanıtladığı bu soruların cevaplarını Amerikalı bir sanatçı görselleştirdi.

    hürriyet.com.tr
    10.03.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:
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    Kediler dünyayı nasıl görür İşte cevabıNext

    Bilim insanları kedilerin göz yapılarına bakarak çevreyi nasıl gördüklerini uzun zaman önce tarif etmişlerdi. Amerikalı sanatçı Nickolay Lamm ise bu bilimsel açıklamaları görselleştirdi. İşte kedilerin ve insanların görüş yetenekleri arasındaki farklar...

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