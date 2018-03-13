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Kebabı pizzayı unutun: İşte ünlü tostçular

Bu tostları bir yiyen bir daha istiyor. Ağızda eriyen kaşarı, bol malzemesi ile lezzet sınırlarını aşan bu tostçuları mutlaka not edin...

Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
13.03.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:
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Kebabı pizzayı unutun: İşte ünlü tostçularNext

Sıkışık zamanların en lezzetli atıştırmalıkları arasında yer alan tost usta ellerde hazırlandığında tadına doyum olmuyor. Büfelerin orijinal tarifleri ile öne çıktığı tostlardan bir yiyen bir daha istiyor. İşte en iyi tostçular:

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