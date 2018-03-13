Kebabı pizzayı unutun: İşte ünlü tostçular

Sıkışık zamanların en lezzetli atıştırmalıkları arasında yer alan tost usta ellerde hazırlandığında tadına doyum olmuyor. Büfelerin orijinal tarifleri ile öne çıktığı tostlardan bir yiyen bir daha istiyor. İşte en iyi tostçular:
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