'Kazandığım tüm parayı gece hayatında yedim'

83 yaşındaki Aydemir Akbaş, sinema filmlerinden hâlâ teklifler aldığını söyleyerek ekledi: Bu yıl dört teklif geldi ama beğenmediğim için kabul etmedim. Ölene kadar star kalacağım, gişe yapan adam olacağım.
83 yaşındaki Aydemir Akbaş, sinema filmlerinden hâlâ teklifler aldığını söyleyerek ekledi: Bu yıl dört teklif geldi ama beğenmediğim için kabul etmedim. Ölene kadar star kalacağım, gişe yapan adam olacağım.
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