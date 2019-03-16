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'Kazandığım tüm parayı gece hayatında yedim'

83 yaşındaki Aydemir Akbaş, sinema filmlerinden hâlâ teklifler aldığını söyleyerek ekledi: Bu yıl dört teklif geldi ama beğenmediğim için kabul etmedim. Ölene kadar star kalacağım, gişe yapan adam olacağım.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
16.03.2019 - 10:30 | Son Güncelleme:
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Kazandığım tüm parayı gece hayatında yedimNext

83 yaşındaki Aydemir Akbaş, sinema filmlerinden hâlâ teklifler aldığını söyleyerek ekledi: Bu yıl dört teklif geldi ama beğenmediğim için kabul etmedim. Ölene kadar star kalacağım, gişe yapan adam olacağım.

Etiketler: Aydemir Akbaş kaç yaşında , Aydemir Akbaş kimdir

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