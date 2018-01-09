Oyunculuk yapmasam da olur

Ünlüler attıkları her adımla dudak uçuklatan paralar kazanıyor. Ama görünüşe göre bu onlara gelecek için fazla güvence sağlamıyor. Filmlerden kazandığı parayı kimi mandıraya yatırıyor, kimi bebek bezine. Şarapçılık yapan da var gece kulüplerine striptiz direği satan da.
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