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Oyunculuk yapmasam da olur

Ünlüler attıkları her adımla dudak uçuklatan paralar kazanıyor. Ama görünüşe göre bu onlara gelecek için fazla güvence sağlamıyor. Filmlerden kazandığı parayı kimi mandıraya yatırıyor, kimi bebek bezine. Şarapçılık yapan da var gece kulüplerine striptiz direği satan da.

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:
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Oyunculuk yapmasam da olurNext

Peki ekranın en çok aranılan oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün'ün kazandıklarıyla hangi alanda yatırım yaptığını biliyor musunuz?

Etiketler: bu ünlüler ticarete yatırım yaptı , kazançlarını ticarete yatırdılar , ticaret

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