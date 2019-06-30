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Kazancı yıllık 350 bin dolar! 100 binden fazla kişiyi işe alacaklar
Havacılık sektöründe her geçen yıl büyüyen ve 20 yıl içinde 100 binden fazla yeni pilota ihtiyaç duyan Çin Halk Cumhuriyeti dünya genelinde pilot transferleri yaparak kokpit açığını kapatmaya çalışıyor. Kimisinin maaşı yıllık 350 bin doları buluyor. İşte eleman arayan havayolları ve maaşları...
Çin Halk Cumhuriyeti’nde uçak yolcusu sayısı 500 milyonu geçti. 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketinin bulunduğu Çin gelecekte iç hat uçuşlarında dünyanın en büyük pazarı olacak. Dünya genelinde en çok pilot ihtiyacı gelecek 20 yıl içinde 200 binden fazla yeni pilota ihtiyacın duyulacağı Asya Pasifik bölgesi olacak.
Çinli şirketler Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni de radarlarına aldı. THK Üniversitesi, Çin’den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağladı.
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