Görmek için jet-skiye bindiler! Milyarder Türkiye'de...
Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un (64) 'I Dynasty' isimli ultra lüks motoryatı, Bodrum'a getirildi. 101 metre uzunluğundaki motoryat, deniz trafiğindeki yoğunluk nedeniyle uygun yer bulamayınca 2 saatlik arayışın ardından Yalıkavak açıklarına demirlendi.
Kazakistan'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC'nin hissedarı, evli ve 6 çocuk sahibi, dünyaca ünlü milyarder Alijan Ibragimov'un ultra lüks motoryatı 'I Dynasty', bugün sabah saatlarinde, Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan Bodrum'a getirildi.
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