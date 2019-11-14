Kayseri'de utandıran görüntüler! Tekmeledi, kafa attı sonra ise...

Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Tüm Türkiye onu yıllar önce "02 Melih" olarak tanımıştı... Dört bir yanına kameralar yerleştirilmiş bir evde rakipleriyle yaşıyordu. Türkiye'nin dört yanındaki milyonlarca kişi de neredeyse nefes bile almadan 24 saat neler yaşadıklarını izliyordu.
HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM