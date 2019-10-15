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    Kayseri'de ürküten görüntü

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.

    İHA
    15.10.2019 - 10:04 | Son Güncelleme:
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    Kayseride ürküten görüntüNext

    Etiketler: son dakika haberler
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