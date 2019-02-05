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Kaynanası onu hiç sevemedi: Gözün oğlumun parasında

Aslında tabiat kanunu diye tanımlanan durumlardan biri bu olup bitenler. Söz konusu olan ister Hollywood'un ünlüleri olsun, ister kraliyet ailesinin gelinleri.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
05.02.2019 - 14:19 | Son Güncelleme:
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Kaynanası onu hiç sevemedi: Gözün oğlumun parasındaNext

Özellikle de evlilik yoluyla aileye girenler ile diğer üyeler arasında bu tür gerilimler olabiliyor. Yani halk diliyle söylersek "gelin-kayınvalide gerilimi", "eltiler arası geçimsizlik" ya da "gelin görümce tartışmaları."

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: ünlü aileler , geçinemeyen ünlüler , ünlü çiftler

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