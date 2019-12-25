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25 Aralık 2019 - 08:00,

Kaya Çilingiroğlu'nun o sözleri tepki çekmişti! Hülya Avşar'dan yorum geldi...

Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Modacı Özlem Kaya’ya kıyafet provasına geldiğini söyleyen Avşar, yılbaşında sahneye çıkmayacağını açıkladı.

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Yılbaşı sonrası iki sahne programı olduğunu belirten sanatçı, “Hayatta her şey para değil. Bazen manevi değerleri korumak için bazı şeylerden vazgeçmek gerekir” dedi.

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Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun nafakayla ilgili söylediği “Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim” sözleri için de şu yorumu yaptı:

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“Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da. Bir insan çocuğu için eski eşine bir şeyler yapabilir. Annenin paraya ihtiyacı varsa, çocuk mutsuz olur. Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam kadına da para veririm.

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Annesiyle mutlu olsun. Buna nafaka diye bakmıyorum. Varsa ihtiyacı, erkek dediğin vermeli zaten. İhtiyacı yoksa zaten kadın da istemez. Mesele burada, erkeklerin bu kadar ince düşünememesi.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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