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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
17 Kasım 2019 - 10:09,

Kaya Çilingiroğlu'nun Arnavutköy kaçamağı

Kaya Çilingiroğlu, geçen cuma günü Arnavutköy’deki Akıntıburnu adlı mekanda kadın arkadaşıyla görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Kaya Çilingiroğlu, geçen cuma günü Arnavutköy’deki Akıntıburnu adlı mekanda kadın arkadaşıyla görüntülendi.

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Baş başa yemek yiyen çift mekanın iç kısmında, gözlerden uzak olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Balıkçıdan çıkış yapacakken garsonların “gazeteciler var” uyarısı yaptığı Çilingiroğlu, arkadaşını yan kapıdan uğurladı. Çilingiroğlu soruları yanıtsız bıraktı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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İHA /
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İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) /