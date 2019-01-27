Kavgadan sonra ilk açıklama: Saçma sapan tepki gösterdim!
Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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