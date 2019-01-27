Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Kavgadan sonra ilk açıklama: Saçma sapan tepki gösterdim!

Kavgadan sonra ilk açıklama: Saçma sapan tepki gösterdim!

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
27.01.2019 - 14:59 | Son Güncelleme:
1 / 11
Kavgadan sonra ilk açıklama: Saçma sapan tepki gösterdimNext

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Etiketler: izzet altınmeşe

En Yeni Kelebek Galeriler

Kavgadan sonra ilk açıklama: Saçma sapan tepki gösterdim!

Kavgadan sonra ilk açıklama: Saçma sapan tepki gösterdim!

Erkan Kolçakköstendil'den eşine doğum günü sürprizi

Erkan Kolçakköstendil'den eşine doğum günü sürprizi

Kendi otomobilinde, Engincan'a yer kalmadı!

Kendi otomobilinde, Engincan'a yer kalmadı!

Survivor 2019 yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2019 yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak?

Hadise yaşadığı şoku atlatamadı! 'Korkunç bir olay'

Hadise yaşadığı şoku atlatamadı! 'Korkunç bir olay'

Bu sevginin tarifi yok

Bu sevginin tarifi yok

Onur ile Tuba'nın ikizleri büyüdü

Onur ile Tuba'nın ikizleri büyüdü

Aşkları para basıyor

Aşkları para basıyor

Serdar Ortaç'ı çıldırtan iddialar... 'Benim karım neredeyse ölüyordu...'

Serdar Ortaç'ı çıldırtan iddialar... 'Benim karım neredeyse ölüyordu...'

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.