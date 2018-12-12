Kavga dışarı taştı: Büyükannem daha iyi giyiniyor! Artistliği bir türlü bırakamadı!

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle dün birbirinden farklı iki göreve gitti. Middleton kocası Prens William ile birlikte bir çocuk hastanesini ziyaret etti. Meghan Markle ise Britanya Moda Ödülleri gecesinin sürpriz konuğu oldu ve bir ödül verdi. İşte iki gelinin bu farklı etkinliklerde sergilediği tavırlar da görünüşleri de hayranları arasında büyük bir mücadele başlattı. Sosyal medya Middleton ve Markle hayranlarının tartışmasına sahne oldu.
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