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Kavga dışarı taştı: Büyükannem daha iyi giyiniyor! Artistliği bir türlü bırakamadı!

Aralarının serin olduğu söylenen İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini hayranlarını da ikiye böldü. Üstelik bu kez sosyal medya tam bir savaş alanına döndü.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK

Hürriyet Haber
12.12.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:
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Kavga dışarı taştı: Büyükannem daha iyi giyiniyor Artistliği bir türlü bırakamadıNext

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle dün birbirinden farklı iki göreve gitti. Middleton kocası Prens William ile birlikte bir çocuk hastanesini ziyaret etti. Meghan Markle ise Britanya Moda Ödülleri gecesinin sürpriz konuğu oldu ve bir ödül verdi. İşte iki gelinin bu farklı etkinliklerde sergilediği tavırlar da görünüşleri de hayranları arasında büyük bir mücadele başlattı. Sosyal medya Middleton ve Markle hayranlarının tartışmasına sahne oldu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK 

Etiketler: meghan markle , kate middleton , kraliyet ailesi

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