Katiller, bekçiler, işbirlikçiler... Hepsi Almandı

“Onları Almanlar alıp götürdü. Onların koluna damga vuranlar, onları insan olmaktan çıkarıp numaralayanlar, imha kampında onlarla ilgili tüm anıları söndürmeye çalışanlar da Almanlardı. Ama başaramadılar. Onlar bizim anılarımızda. Bu anıtın önünde bir insan, bir Alman olarak duruyorum. Onların anısı önünde duruyorum. İsimlerini okuyorum. Hikâyelerini duyuyorum ve derin bir hüzünle onların önünde eğiliyorum.”