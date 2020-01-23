Katiller, bekçiler, işbirlikçiler... Hepsi Almandı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, nazi diktatörü Hitler rejiminin imha kampı olarak bilinen Auschwitz Toplama Kampı’nın kurtuluşunun 75’inci yılı anma törenleri için gittiği Kudüs’te konuştu: “Bu, insanlık tarihinin en büyük katliamıydı. Ağır bir tarihi yükle önünüzdeyim.”
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1.1 milyon insanın katledildiği Polonya’daki ‘Auschwitz Toplama Kampı’nın kurtuluşunun 75’inci yılı. 6 milyon Yahudi’nin nazi diktatörü Hitler rejimi tarafından katledildiği soykırımı anmak için İsrail’de ‘5. Dünya Holokost Forumu’ düzenlendi. Kudüs’teki Yahudi soykırımını anma sitesi ‘Yad Vashem’de düzenlenen anma toplantısına 50 ülkeden devlet başkanları, başbakanlar ve temsilciler katıldı. Toplantıda ilk kez bir Alman Cumhurbaşkanı konuştu. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, arzu üzerine konuşmasını İngilizce yaptı. Soykırım suçlularının dili olarak Almanca’ya tepki korkusu, aradan 75 yıl geçmesine rağmen soykırım acısının derinliğini ve tazeliğini gösterdi.
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Sözlerine, “Bugün burada olduğum için Tanrı’ya şükürler olsun” diye başlayan Steinmeier, şunları söyledi: “Yad Vashem’de bu ebedi ateş, soykırımın anısına yanıyor. Burası, milyonlarca acıyı anma yeri. Burası, İda Goldiş ile 3 yaşındaki oğlu Vili’yi anma yeri. Onlar, ekim ayında ‘Çişinau Kampı’ndan alınıp götürüldüler. İda, buz gibi ayazda, ocak ayında anne-babası ve kız kardeşine son kez bir mektup yazdı. Mektupta, ‘Ayrılırken sizi sıkı sıkıya kucaklayamadığım için ne kadar üzgünüm bilemezsiniz’ dedi.”
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“Onları Almanlar alıp götürdü. Onların koluna damga vuranlar, onları insan olmaktan çıkarıp numaralayanlar, imha kampında onlarla ilgili tüm anıları söndürmeye çalışanlar da Almanlardı. Ama başaramadılar. Onlar bizim anılarımızda. Bu anıtın önünde bir insan, bir Alman olarak duruyorum. Onların anısı önünde duruyorum. İsimlerini okuyorum. Hikâyelerini duyuyorum ve derin bir hüzünle onların önünde eğiliyorum.”
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“Samuel, Rega, İda, Vili, hepsi insandı. Ama katilleri de insanlardı. Almanlardı. Katiller, bekçiler, işbirlikçileri, yandaşları, hepsi Almandı. 6 milyon Yahudi’ye endüstriyel kitlesel katliam, insanlık tarihinin en büyük katliamıydı ve bu, benim ülkemin insanları tarafından işlendi. 50 milyonu aşkın insanın hayatına mal olacak hunharca savaşı başlatan da benim ülkemdi. Auschwitz’in kurtuluşundan 75 yıl sonra, bugün, burada Almanya Cumhurbaşkanı olarak, üzerimde ağır bir tarihi suç yüküyle önünüzdeyim. Ama aynı zamanda hayatta kalanların uzattığı ele sonsuz müteşekkirim.”
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“Biz Almanlar tarihten ebedi olarak ders çıkardık demek isterdim. Ama kin ve nefret halen yayılıyorsa, halen okul avlularında Yahudi çocukların üzerine tükürülüyorsa, bunu diyemem. Eğer aşırı sağcı bir teröristin Halle kentinde Jom Kippur sinagogunda kan dökmesi bir ahşap kapı sayesinde önlendiyse, bunu diyemem."
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“Tarihin tekerrür etmemesine bir daha asla izin vermeyeceğiz. Milliyetçiliğin zehrine karşı duracağız. Değerli devlet ve hükümet başkanları, bugün hep beraber Holokost’u unutmayan, soykırımsız bir dünya için burada durmamızdan dolayı müteşekkirim.”
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Auschwitz tutsaklarından Salmen Gradowski’nin krematoryumun altında bir teneke kutunun içine yazdığı, “Acaba bir daha hayatın sihirli tınısını duyacak mıyız? Acaba ebediyen kalacak mıyız? Acaba.” sözlerini hatırlatan Steinmeier, “Salmen Gradowski, Tytelman kardeşler, İda ve Vili Goldiş... Onlar burada, ‘Yad Vashem’de ebediyen var olacaklar” dedi.
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Polonya’daki ‘Auschwitz Toplama Kampı’, nazi dehşetinin sembolü. Bu kampta 1.1 milyon insanı katlettiler. 900 bin kişi, kampa gelir gelmez çırılçıplak soyularak gaz odalarına gönderildi. ‘Zyklon B’ adı verilen zehirli gazla boğularak öldürüldüler. 27 Ocak 1945’te Sovyet Ordusu Auschwitz Birkenau Kampı’nı kurtardığında, dünya kamuoyu kamptan çekilen bir deri bir kemik kalmış insan ve iskelet yığını görüntülerine inanamadı. Sovyet ordusu kampı kurtardığında içeride 7 bin tutsak daha vardı. Daha önce naziler on binlerce tutsağı ölüm yürüyüşüne göndermişti. Kamptan sağ çıkanların çoğu, uzun süre yaşamadı. Açlık ve hastalıkların bıraktığı izler sonucu hayatını kaybetti.