Katil virüste şüpheli yarasa! Kıtalar arası salgın... Şehri terk etmeleri yasaklandı...
Çin’de ilk kez 12 Aralık’ta görülen salgının Wuhan kentindeki Huanan deniz ürünleri pazarından yayıldığı, kaynağın ise yarasalar olabileceği belirtildi. İlk olarak Çin’de tespit edilen ve tüm dünyada korku saçan ‘2019-nCoV’ adlı koronavirüs şimdiden 17 can aldı. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da vatandaşların şehri terk etmeleri yasaklandı.
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Çin’de bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün insandan insana geçtiğinin açıklanmasının ardından gözler yeniden Asya’ya çevrildi. 25 Ocak’ta başlayacak ve yılın en büyük turist hareketinin yaşanacağı “Çin Yeni Yılı” nedeniyle dünyada tedirginlik hâkim. Çinli kaynaklar Hürriyet’e konuştu.
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GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU
Emre Demir (Pekin’de yaşayan Türk gazeteci):
"İlk kez 12 Aralık’ta Wuhan’da deniz ürünleri satan bir pazardan kaynaklandığı, ayrıca pazarın kapatılıp ürünlerin incelendiği bildiriliyor. Hayvandan hayvana yayıldığı açıklanmıştı ancak son belirlemelere göre insandan insana da geçtiği tespit edildi. Bilim insanları kaynağın yarasalar olabileceğini belirtiyor. Wuhan kentine turistik amaçlı giriş çıkışlar durduruldu. Havaalanlarında ateş ölçümü yapılıyor."
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ÇİN SARS’TAKİ GİBİ SAKLAMADI
Zhao Beibei (Çin Uluslararası Radyosu muhabiri):
"2002’de başlayan Sars, toplam 8 binden fazla insana bulaşmıştı. O dönem Çin’in bazı kurumları salgını gizlemeye çalışmıştı. Ancak bu kez Çin, zamanında Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerle bilgileri paylaşıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu basın toplantısı düzenledi. Başkan Yardımcısı Li Bin, Çin’in, Dünya Sağlık Örgütü’yle zamanında korona virüsün tüm gen dizisini paylaştığını kaydetti."
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AŞI İÇİN ZAMAN LAZIM
Zhong Nanshan (Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun 84 yaşındaki üst düzey uzman doktoru):
"Virüsle ilgili çok deneyim elde ettik. Tabii özel ilaç veya aşı geliştirmek için hâlâ zaman gerekiyor. Çin’de Bahar Bayramı trafik yoğunluğu sürüyor. Bu salgını kontrol etmek için büyük çaba harcayacağız. Salgının gelişimini de takip etmeye devam edeceğiz."
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ÇİN’in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen koronavirüs salgınında 17 kişi hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 500’den fazla kişiye temas eden 1400 kişi müşahede altında bulunuyor.
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New York, Londra, Paris ve Roma, Wuhan’dan uçuş yapılan önemli şehirler arasında bulunuyor. Wuhan’dan Türkiye’ye ise aktarmalı uçuşlar mevcut. 11 milyon nüfuslu Wuhan’da dün metro, feribot ve uzun mesafe otobüs seferleri geçici olarak iptal edildi.
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Ayrıca Wuhan çıkışlı tüm uçuşlar durduruldu. Yerel hükümet, özel durumlar hariç vatandaşların kentten çıkışlarını da geçici olarak yasakladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri ise dünkü toplantıda virüs nedeniyle uluslararası acil durum ilan etmedi. DSÖ, bugün tekrar toplanacak.
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‘2019 - nCoV’ adlı virüs Çin’de 17 can aldı. Ayrıca Çin’de 522, Tayland’da 4, Güney Kore, Japonya ve Tayvan’da 1’er vaka tespit edildi.
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Önceki gün, ABD’nin Seattle kentine seyahat eden 1 kişide virüsün tespit edilmesi üzerine salgın kıtalararası bir boyut kazandı.