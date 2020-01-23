Katil virüste şüpheli yarasa! Kıtalar arası salgın... Şehri terk etmeleri yasaklandı...

ÇİN SARS’TAKİ GİBİ SAKLAMADI



Zhao Beibei (Çin Uluslararası Radyosu muhabiri):



"2002’de başlayan Sars, toplam 8 binden fazla insana bulaşmıştı. O dönem Çin’in bazı kurumları salgını gizlemeye çalışmıştı. Ancak bu kez Çin, zamanında Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerle bilgileri paylaşıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu basın toplantısı düzenledi. Başkan Yardımcısı Li Bin, Çin’in, Dünya Sağlık Örgütü’yle zamanında korona virüsün tüm gen dizisini paylaştığını kaydetti."