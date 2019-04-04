Kate takabilir ama Meghan'a yasak!

Ä°ngiliz kraliyet ailesinde "gelinler savaÅŸÄ±" giderek kÄ±zÄ±ÅŸacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. EÄŸer Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialar doÄŸruysa Kate Middleton ile Meghan Markle arasÄ±nda ÅŸimdi de "mÃ¼cevher gerilimi" Ã§Ä±ktÄ±.
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