Kraliyet ailesiyle ilgili yazÄ±larÄ±yla da bilinen kÃ¶ÅŸe yazarÄ± Adam Helliker'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Kate Middleton, arkadaÅŸlarÄ±na internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶nderdiÄŸi bu mektupta onlardan artÄ±k kendisini "Kate" diye Ã§aÄŸÄ±rmaya bir son vermelerini istemiÅŸ. Bunun yerine adÄ±nÄ±n tam versiyonu ve resmi biÃ§imi olan "Catherine" olarak Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸini belirtmiÅŸ.Â