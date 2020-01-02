Kate Middleton: Kendini çoktan "kraliçe" ilan etmiÅŸ!
Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en sevilen yÃ¼zlerinden biriyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±... Prens William'Ä±n tahta geÃ§mesinden sonra 'kral eÅŸi' unvanÄ±nÄ± almaya hazÄ±rlanan 37 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Middleton daha evlenmeden yÄ±llar Ã¶nce kendini "kraliÃ§e" ilan etmiÅŸ bile... Ä°ÅŸte Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan o Ã§arpÄ±cÄ± iddia. BaÅŸka bir deyiÅŸle arkadaÅŸlarÄ±ndan kendisini "kraliyet ailesine ve kraliÃ§elere" uygun isimle Ã§aÄŸÄ±rmalarÄ±nÄ± istemiÅŸ.
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BasÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Middleton 2008 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 26 yaÅŸÄ±ndayken yani Prens William ile evlenip Ä°ngiliz kraliyet ailesine girmeden Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce arkadaÅŸlarÄ±na biraz sert bir Ã¼slupla yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir elektronik posta gÃ¶ndermiÅŸ. O zamanlarda Prens'in uzatmalÄ± sevgilisi olan Middleton'Ä±n bu elektronik postasÄ± ise arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratmÄ±ÅŸ.Â
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Kraliyet ailesiyle ilgili yazÄ±larÄ±yla da bilinen kÃ¶ÅŸe yazarÄ± Adam Helliker'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Kate Middleton, arkadaÅŸlarÄ±na internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶nderdiÄŸi bu mektupta onlardan artÄ±k kendisini "Kate" diye Ã§aÄŸÄ±rmaya bir son vermelerini istemiÅŸ. Bunun yerine adÄ±nÄ±n tam versiyonu ve resmi biÃ§imi olan "Catherine" olarak Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸini belirtmiÅŸ.Â
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Helliker'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Kate Middleton, bu ÅŸekilde daha Prens William'dan evlilik teklifi bile almadan Ã§ok Ã¶nce kendini Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olarak gÃ¶rmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Bu yÃ¼zden de samimi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisine seslendiÄŸi "Kate" adÄ± yerine kraliyet ailesine daha uygun olan Catherine'i tercih ettiÄŸini anlatmÄ±ÅŸ. Helliker'Ä±n deyimiyle "gelecekteki rolÃ¼ne yÄ±llar Ã¶ncesinden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ."
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KÃ¶ÅŸe yazarÄ±na gÃ¶re Kate Middleton daha o zamandan Prens ile olan aÅŸkÄ±nÄ± da geleceÄŸini de Ã§ok ciddiye almaya baÅŸlamÄ±ÅŸ.
Evlendikten sonra Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± alan Middleton'Ä± eÅŸinin de resmi olmayan ortamlarda Kate diye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Fakat ailenin uymak zorunda olduÄŸu kurallara gÃ¶re toplum iÃ§inde isimlerinin kÄ±saltÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekillerini kullanamÄ±yorlar.Â Bu yÃ¼zden Prens kamusal alanlarda eÅŸinden Catherine olarak sÃ¶z ediyor.Â
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Bir baÅŸka kraliyet ailesi uzmanÄ± olan yazar Daniela Elser'a gÃ¶re ise Kate Middleton bu elektronik postayÄ± biraz da "ÅŸaka yollu" gÃ¶ndermiÅŸ bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Fakat satÄ±rlarÄ±, arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan "ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±" bulunmuÅŸ.
Helliker'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Middleton kolej yÄ±llarÄ±nda arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Catherine olarak yani tam adÄ±yla Ã§aÄŸrÄ±lÄ±yormuÅŸ. Fakat Prens ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± St. Andrews Ãœniversitesi'nde adÄ±nÄ±n kÄ±sa versiyonu "Kate" i kullanmÄ±ÅŸ.Â
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Middleton, Prens William ise uzun sÃ¼re flÃ¶rt edip de evlenme teklifi almadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in basÄ±nda "bekleyen Kate" olarak anÄ±lÄ±yordu. Åžimdi de hayranlarÄ± da basÄ±n da zaman zaman unvanÄ±nÄ± ve tam adÄ±nÄ± kullansa da onu genellikle "Kate" adÄ±yla tanÄ±mlÄ±yor.
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DÃ¼ÅŸes'in tam adÄ±Â Catherine Elizabeth Middleton. Evlendikten sonra Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Ä°skoÃ§ya'da bulunduÄŸunda daÂ Countess of Strathearn (Strathearn Kontesi) olarak anÄ±lÄ±yor.Â