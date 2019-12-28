Kate Hudson ve sevgilisi Danny Fukijawa akÅŸam yemeÄŸinde aÅŸka geldi

Kate Hudson'Ä±n daha Ã¶nceki iliÅŸkilerinden de iki tane daha Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Hudson, ilk evliliÄŸini mÃ¼zisyen Chris Robinson ile yaptÄ±. Bu evlilikten Ryder Russell Robinson adÄ±nda 15 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.



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