Kate Hudson ve sevgilisi Danny Fukijawa akÅŸam yemeÄŸinde aÅŸka geldi
ÃœnlÃ¼ Ã§ift dostlarÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yemekte bir anda sarÄ±lÄ±p birbirlerin Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu.
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GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden oyuncu Kate Hudson ile mÃ¼zisyen sevgilisi Danny Fukijawa, yeni yÄ±lÄ± ABD'Nin Ã¼nlÃ¼ kayak merkezlerinden biri olan Aspen'de karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlanÄ±yor.
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Bir sÃ¼redir tatillerini sÃ¼rdÃ¼ren Ã§ift, dÃ¼n de akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in dostlarÄ±yla birlikte bir restorana gitti. Keyifli bir ortamda yemeklerini yiyen Ã§ift daha sonra aniden birbirlerine sarÄ±lÄ±p Ã¶pÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.
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Kate Hudson ile Danny Fukijawa'nÄ±n mutluluÄŸu onlarÄ± uzaktan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen paparazzilerin fotoÄŸraflarÄ±nda bile gÃ¶rÃ¼lebiliyordu. Ã‡ift, neÅŸeli yemeÄŸin ardÄ±ndan kaldÄ±klarÄ± otelin yolunu tuttu.
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40 yaÅŸÄ±ndaki Kate Hudson ile 33 yaÅŸÄ±ndaki Danny Fukijawa, flÃ¶rt Ã¶tmeye baÅŸlamadan Ã¶nce birbirlerini 15 yÄ±ldÄ±r tanÄ±yordu. Hudson ile en iyi arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼vey erkek kardeÅŸi olan Fukijawa bir sÃ¼re sonra yakÄ±nlaÅŸtÄ± ve flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±.
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The Chief adlÄ± rock grubunun eski solisti ve gitaristi olarak tanÄ±nan Danny Fukijawa ile Kate Hudson, bir sÃ¼re Ã¶nce Rani Rose Hudson Fukijawa adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebek sahibi oldu.
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Hudson, kÄ±z bebeklerine artÄ±k hayatta olmayan dedesi Ron Fikijawa'nÄ±n onuruna Rani adÄ±nÄ± verdiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Hudson, sevgilisinin babasÄ±nÄ± kaybetmekten bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± belirterek "Onun adÄ±nÄ± almak kÄ±zÄ±mÄ±z iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir onur" demiÅŸti.
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Kate Hudson'Ä±n daha Ã¶nceki iliÅŸkilerinden de iki tane daha Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Hudson, ilk evliliÄŸini mÃ¼zisyen Chris Robinson ile yaptÄ±. Bu evlilikten Ryder Russell Robinson adÄ±nda 15 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.
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Hudson daha sonra da mÃ¼zisyen Matthew Bellamy ile iliÅŸkisinden Bingham Hawn adÄ±nda bir erkek Ã§ocuk sahibi oldu. Hudson bu iliÅŸkisini bitirdikten sonra 2017 yÄ±lÄ±nda Danny Fukijawa ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±.
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Kate Hudson, Ã¼nlÃ¼ Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Goldie Hawn ile mÃ¼zisyen Bill Hudson'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi. Fakat biyolojik babasÄ±ndan Ã§ok annesinin uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu aktÃ¶r Kurt Russell ile birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼.
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Goldie Hawn ile Kurt Russell'Ä±n 1983 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan birliktelikleri hala devam ediyor. Ã‡iftin bu birliktelikten Wyatt adÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸu bulunuyor.
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Kate Hudson ile Danny Fukijawa'nÄ±n kÄ±zÄ± Rani Rose, bir yaÅŸÄ±na girdi. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za dedesi Ron'un onuruna Rani adÄ± verildi.
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Kate Hudson, geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir evlilik ve iki iliÅŸkiden de Ã§ocuk sahibi. Hudson, sevgilisi Fukijawa ve bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸÄ±yor.
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Hudson, geniÅŸ ailesiyle birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyduÄŸunu diye getiriyor.