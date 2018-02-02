Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camilla'ya benzedi

Kocası Prens William ile birlikte İsveç ve Norveç'e resmi bir ziyarette bulunan 6 aylık hamile Cambridge Düşesi Kate Middleton, bu kez giyim tarzı nedeniyle eleştiri konusu oldu. Birçok moda eleştirmeni, henüz 36 yaşında olan Middleton'ın, yavaş yavaş 70 yaşındaki kayınvalidesi Camilla Parker Bowles gibi giyinmeye başladığını ileri sürdü.
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