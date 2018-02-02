Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Keyif>Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camilla'ya benzedi

Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camilla'ya benzedi

Dünyada milyonlarca kadın için "moda ikonu" olan ve giyim tarzı taklit edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton bu kez moda eleştirmenlerinden kötü not aldı.

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:
1 / 32
Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camillaya benzediNext

Kocası Prens William ile birlikte İsveç ve Norveç'e resmi bir ziyarette bulunan 6 aylık hamile Cambridge Düşesi Kate Middleton, bu kez giyim tarzı nedeniyle eleştiri konusu oldu. Birçok moda eleştirmeni, henüz 36 yaşında olan Middleton'ın, yavaş yavaş 70 yaşındaki kayınvalidesi Camilla Parker Bowles gibi giyinmeye başladığını ileri sürdü.

AFP, AP, Reuters, Backgrid UK

Etiketler: kate middleton , camilla parker bowles , kraliçe elizabeth

En Yeni Kelebek Galeriler

Onlar da Azerbaycan'ın zengin çocukları

Onlar da Azerbaycan'ın zengin çocukları

Sürpriz ayrılık! Nişan yüzüğünü attı

Sürpriz ayrılık! Nişan yüzüğünü attı

Oldu bir talihsizlik!

Oldu bir talihsizlik!

Seren Serengil cezaevine böyle gitti

Seren Serengil cezaevine böyle gitti

Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camilla'ya benzedi

Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camilla'ya benzedi

Makyaja gerek yokmuş, gözler yeterli!

Makyaja gerek yokmuş, gözler yeterli!

Zeynep Demirel: Doğum sonrası depresyona girdim

Zeynep Demirel: Doğum sonrası depresyona girdim

Tuba ile Umut'a 3 bin dolarlık yeni yuva!

Tuba ile Umut'a 3 bin dolarlık yeni yuva!

Ahmet Kural Sıla'ya şiddet mi uyguladı?

Ahmet Kural Sıla'ya şiddet mi uyguladı?

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri