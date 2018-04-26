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Kate bir yana diÄŸer anneler öbür yana!

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zleri onun Ã¼zerindeydi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez anne olmuÅŸtu ve herkes kollarÄ±nda yeni bebeÄŸiyle hastaneden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± bekliyordu. Sonunda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼! Ãœzerinde kalÄ±p gibi kÄ±rmÄ±zÄ± elbisesi, saÃ§larÄ± ve makyajÄ± yerinde, her zamanki kibar gÃ¼lÃ¼msemesi dudaklarÄ±nda!

HÃ¼rriyet Haber
26.04.2018 - 09:47 | Son GÃ¼ncelleme:
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Kate bir yana diÄŸer anneler Ã¶bÃ¼r yanaNext

TÃ¼m dÃ¼nya Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne kilitlendi. Oysa doÄŸum yapalÄ± sadece birkaÃ§ saat olmuÅŸtu. NasÄ±l oluyor da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu? Peki ya diÄŸer kadÄ±nlar? Bebeklerini dÃ¼nyaya getirdikten birkaÃ§ saat sonra nasÄ±l bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyordu? Ä°ÅŸte tÃ¼m bu sorular sosyal medyada bir Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k baÅŸlattÄ±.

FotoÄŸraflar: Pacific Coast, Backgrid UK, Ap, AFP, InstagramÂ

Etiketler: kate middleton , cambridge dÃ¼ÅŸesi , ingiliz kraliyet ailesi

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