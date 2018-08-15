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Kaslar yarışıyor!

Meslekleri kadar vücutlarıyla da ön plana çıkan ünlü erkekler, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Yıllardır severek takip edilen ünlü isimler, formlarını korumak için büyük çaba sarf ediyor. İşte, dizilerde ve filmlerde kadınları ekrana kilitleyen 12 erkek ünlü ve birbirinden şahane vücutları…

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
15.08.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:
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Kaslar yarışıyor Next

Meslekleri kadar vücutlarıyla da ön plana çıkan ünlü erkekler, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Yıllardır severek takip edilen ünlü isimler, formlarını korumak için büyük çaba sarf ediyor.

İşte, dizilerde ve filmlerde kadınları ekrana kilitleyen 12 erkek ünlü ve birbirinden şahane vücutları…

Etiketler: kıvanç tatlıtuğ , kerem bürsin , murat boz

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