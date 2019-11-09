Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kasımın tadını çıkarabileceğiniz 10 güzel doğa harikası
Pastırma yazı sürüyor, hava sıcaklıkları hâlâ tabiata ve aktiviteye çağırıyor. Peki yılın tam bu döneminde sarı yaprakların üstünde yürümek, fotoğraf çekmek, manzaraya doymak için nerelere gitmeli?
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Pastırma yazı sürüyor, hava sıcaklıkları hâlâ tabiata ve aktiviteye çağırıyor. Peki yılın tam bu döneminde sarı yaprakların üstünde yürümek, fotoğraf çekmek, manzaraya doymak için nerelere gitmeli?
AKADEMİSYEN, GEZGİN VE SEYAHAT YAZARLARINDAN OLUŞAN JÜRİ SEÇTİ
Prof. Dr. Ünal Akkemik - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu - Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Saffet Emre Tonguç - Rehber, Hürriyet Seyahat yazarı Yücel Sönmez - Hürriyet Seyahat editörü
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1. İnsana ‘Ressam olsam’ dedirtir ŞAVŞAT - ARTVİN Doğal güzellikler açısından Türkiye’nin en bereketli yerlerinden biri Artvin. Şavşat da bu kentin yeşiliyle göz alan bölgeleri arasında ilk sıralarda. Oğuz Kurdoğlu, “İnsana, ‘Ressam mı olsaydım’ diye düşündürüyor. Ayrıca Şavşat köyleri bisiklet ve trekking için çok uygun” diyor.
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2. Dünyanın en derin ikinci kanyonu VALLA KANYONU - KASTAMONU Devrekani Çayı’nın Küre Dağları içinde açtığı 10 kilometrelik kanyon, 800-1200 metre derinliğiyle dünyanın ikinci en derini. Ünal Akkemik, “Muhteşem kayalıkları, Roma döneminden yaşam izleri, ahşap mimarili köyleri, yeşilden bordoya sonbahar renkleriyle görülmesi gereken bir yer” diyor.
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3. 368 hektar büyüklüğünde KARAGÖL TABİAT PARKI - ARTVİN Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde, 368 hektarlık alana sahip. Çevresindeki vadi ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezi. Oğuz Kurdoğlu, burası için “Dağ bisikleti düşkünlerine zorlu bir sürüş sonrası ödül gibi” diyor.
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4. Kahvaltıya var mısınız? KAMİLET VADİSİ - ARTVİN Doğu Karadeniz’in en bakir yerlerinden biri. Oğuz Kurdoğlu, Artvin’in Arhavi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan vadi için “Dokunulmamış bir vadinin nasıl yabanıl kaldığını gösteriyor. Farklı bir muhlama ve muhteşem bir kahvaltı eşliğinde, billur suyuyla Kamilet Deresi’ni de sunuyor” diyor.
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5. Muhteşem renk uyumu YEDİGÖLLER - BOLU Ünal Akkemik’e göre büyük kentlerdeki yapay renklerden uzak kalıp doğanın ne muhteşem bir renk uyumu yarattığına tanık olmak için istikamet burası olmalı. 1642 hektar büyüklüğündeki havza, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, 1500 metre mesafede sıralanmış yedi gölden oluşuyor.
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6. Doğa sporcuları iyi biliyor KARANLIK KANYON - ERZİNCAN Yer yer 500-600 metre derinliğe ulaşan bir doğa harikası. Karanlık Kanyon’dan da geçen Kemah-Kemaliye arasındaki Fırat Nehri rotası, doğa sporcularının iyi bildiği bir destinasyon. Doğu Anadolu’nun sert ve yüksek zirvelerle donattığı Kemaliye’de bambaşka bir deneyim yaşayacağınız kesin.
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7. Balık tutabilirsiniz GÖLCÜK YAYLASI - KÜTAHYA Burası aslında Eğrigöz Dağı’nın en güney uzantısı. Göçerlerin yaz boyu koyun otlattığı, arıcıların da önemli bir yayılım alanı olan bu düzlükler Simav, Emet ve Hisarcık ilçelerinin piknik yeri. Dağa adını veren Gölcük Krateri, oval biçimde ve etrafı çamlarla kaplı. Gölde oltayla balık da tutulabiliyor.
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8. Başkentin denizi MOGAN GÖLÜ - ANKARA Hem Ankaralıların hem de çevre illerde yaşayanların en gözde seyahat rotalarından. Halk arasında Gölbaşı olarak anılıyor. Göl çevresinde onlarca restoran, kafe, düğün salonları ve büyüklü küçüklü birkaç otel var. Gölde su sporlarıyla ilgili aktiviteler, offshore ve yelken yarışları yapılıyor.
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9. İstanbul’da bir vaha ATATÜRK ARBORETUMU - İSTANBUL Burası, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde, ağaç ve odunsu bitkilerin sergilendiği geniş bir alan. Belgrad Ormanı’nın doğal bitki örtüsü içinde kurulu, bu yemyeşil vahanın İstanbul’da bir yer olduğuna inanmakta güçlük çekeceksiniz. Doğadaki tüm renklerin değiştiği bu mevsimde bir başka güzel.
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10. Uğurböceklerinin evi ULUDAZ - KAHRAMANMARAŞ 2 bin 259 metre rakımlı Uludaz Tepesi, sürü halinde görülen uğurböcekleriyle meşhur. Burada kış uykusuna yatıp yazın uyanarak canlı ve renkli bir görüntü yaratıyor. Doğal güzellikleri görmek için şimdi gidin, bu enteresan olayı yaşamak için yaz takviminize her yıl düzenlenen festival tarihini ekleyin.