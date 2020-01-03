Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani neden öldürüldü?
Günün en çok konuşulan ve merak edilen ismi Kasım Süleymani oldu. ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu. Peki, Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani neden öldürüldü?
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Bağdat'ta Amerikan güçlerince düzenlenen saldırıda öldürüldü. Doğrudan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana en yakın isimlerden biri olan Kasım Süleymani’ nin ölümü, dünya çapında yankı uyandırdı.
Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Basında çıkan haberler ardından Kasım Süleymani’nin hayatı bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani neden öldürüldü?
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KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?
Kasım Süleymani, 11 Mart 1957 tarihinde İran’da dünyaya geldi. İlkokul eğitiminden sonra Devrim Muhafızları Ordusuna dahil oldu İlkokulu bitirdiği yıl köyünü terk ederek Devrim Muhafızları Ordusuna katılan Kasım Süleymani'nin, sonra aldığı 45 günlük askeri eğitim sayılmazsa, bütün eğitim hayatı bu 5 yıllık ilkokul tecrübesiyle sınırlı kaldı.
Askeri kariyerine 1979 İran Devrimi sonrasında başlayan Kasım Süleymani, sadece 45 günlük bir eğitimle orduya kabul edildi. Kasım Süleymani, ilk askeri cephe deneyimini, İran'ın batısındaki Mahabad'da, İran devriminden sonra ayaklanan silahlı Kürt gruplara karşı yaşadı.
Devrimden sonra İran-Irak savaşında gösterdiği üstün çabalarla dikkatleri çeken Süleymani, cephe gerisinde birçok operasyonu başarıyla yönetti. Henüz 20 yaşındayken Teğmen rütbesiyle 41'inci Sarullah Birliği'nin komutanlığını üstlenen Süleymani'nin bu savaşta gösterdiği başarılarla askeri kariyerinin basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.
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Taliban'a karşı Kuzey İttifakını destekledi
Kasım Süleymani, Taliban'ın 1998'de Mezar-ı Şerif kentinde İranlı 7 diplomatı ve 1 gazeteciyi öldürmesi üzerine doğrudan savaş yerine Taliban'a karşı mücadele eden Burhaneddin Rabbani'nin liderliğini yaptığı Kuzey İttifakı adlı gruba destek verilmesini sağladı.
Irak'ta Saddam'a karşı mücadele
Kasım Süleymani, savaş sırasında Saddam Hüseyin'e karşı mücadele eden Iraklı Kürt liderlerle iyi ilişkiler kurdu. 1991'deki Körfez Savaşı'nda silahlı Şii gruplar ile ilişkiler geliştiren Süleymani, bu grupların ayaklanmalarını organize etti.
Saddam'ın 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sonucu devrilmesinden sonra ABD ordusuna karşı savaşan Şiileri perde arkasından yöneten Süleymani, bazı Sünni grupların da eğitim ve silahlandırılmasında rol üstlendi.
Süleymani, bir yandan ABD ile savaşan grupları komuta ederken bir yandan da Irak'ta ABD ve İran arasındaki pazarlıklarda en önemli söz sahiplerindendi. Bu nedenle Süleymani, askeri kimliğinin yanında diplomat kimliğine de sahip bir komutan olarak öne çıktı.
Irak savaşında Kürt liderlerle yakın çalışması, Saddam sonrasında Irak'taki politikacılarla özel ilişkiler kurması için Süleymani'ye iyi bir zemin hazırladı.
Kasım Süleymani Irak'ta sadece Şiilerle değil Sünni liderlerle de iyi ilişkiler geliştirdi. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani başta olmak üzere bir dizi siyasetçiyle yakın ilişkileri bulunan Süleymani, Şii lider Mukteda el Sadr'ın diğer siyasi gruplarla uzlaşmasına da yardımcı oldu. Süleymani, Irak'ın Sünni Devlet Başkan Yardımcısı Usame Nuceyfi'yle de yakın ilişkiler kurdu hatta Nuceyfi 2013'te İranlı generalin annesinin Tahran'daki cenazesine de katıldı.
Lübnan'da Hizbullah'ı silahlandırdı
Lübnan'da Hizbullah ile çalışan Süleymani, 2006'da İsrail'in Hizbullah'ın bir İsrail askerini kaçırdığı gerekçesiyle Lübnan'a saldırmasıyla başlayan "33 Günlük Temmuz Savaşı'nda da Hizbullah'ın eğitim ve silahlandırılması sorumluluğunu yürüttü.
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Kasım Süleymani neden öldürüldü?
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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UZMANLAR KASIM SÜLEYMANİ İÇİN NE DİYOR?
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız:
Bizim de takip ettiğimiz bir gelişme. Bunun teyit edilmesi epey vakit aldı. Henüz çok taze bir gelişme. Ama ilk aşamada şunu söyleyebilirim. Şehrin belli bir bölümünde aylardır devam eden gösteriler de vardı. Kimi gruplar sokaklarda sevinç gösterileriyle ortaya koydular. Ama henüz Iraklı resmi makamlar tarafından yayınlanmış resmi bir açıklama yok.
Ortadoğu Uzmanı Ali Semin:
Çok ciddi, çok önemli bir isimdi İran için. Bu süreçte baktığımız zaman Irak'ta; İran ile ABD arasında ciddi bir vekalet savaşı söz konusu. Bu vekalet savaşı sonucunda Irak'ı ciddi bir kargaşa bekliyor.
Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Irak'taki durumu iyi yönetemezse ciddi bir krize girmiş olacaktır.
İran'ın ekonomik olarak ciddi anlamda yaptırımla karşı karşıya kalmıştı.
Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ:
Bunu dünyada bekliyorum diyen çok az kişi çıkar. Bu düzeyde bir misillemeyi kimse beklemiyordu. Olay daha çok yeni. 20 yıla yakın süredir varlık gösteren ve alt birimlerine de inanılmaz hakim adeta İran'ın dışarIdaki silahlı gücü olan bir yapıydı. Başındaki en etkili kişiydi. Bu kişi zaman zaman Hamaney ile kıyaslanacak duruma gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de Esed ile yapılan görüşmede Zarif ile yaptığı protokol ziyarette; Zarif'ten daha üst düzey protokolle karşılanmıştı. Bu da gerilime neden olmuştu. İran bir sır küpü olan ve dış politikadaki en anahtar kişisini kaybetti. diyebilirsiniz."