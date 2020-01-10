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Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 12:30, /

Kasası dolu ama ucuz elbise giydi

 Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, bazen de tutumlu davranıyor. Bir çocuk annesi Jenner, bunun en son örneğini de ailesiyle çıktığı bir yemekte gözler önüne serdi.

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Kardashian- Jenner ailesinin en genç ve en zengin üyesi Kylie Jenner, şıklığından ve iddialı giyim tarzından asla ödün vermiyor. Yakın çevresiyle çıktığı yemeklerde bile.

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22 yaşındaki Jenner, ailesiyle Malibu'daki bir restoranda akşam yemeğine gitti. Genç kadın o gece için tercih ettiği kıyafetiyle çekilen bir pozunu da sosyal medya sayfasından paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Jenner'ın giydiği bütün bedenini saran batik desenli mavi elbise, genç kuşak ünlü bir moda markasının imzasını taşıyor ve 50 dolardan yani yaklaşık 300 TL'den satılıyor. Bu da Kylie Jenner gibi kızını bile lüks markalardan giydiren bir kişi için son derece ucuz bir rakam. Jenner'ın serveti 2019 itibariyle 1 milyar dolar.  

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Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını Kylie Jenner, gerektiği zaman kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor.

Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi'ye aldığı ileri sürülen Noel ve yılbaşı hediyesiyle eleştiri oklarını da üzerine çekti.

Kylie Jenner, Stormi'nin parmağında elmas bir yüzük bulunan elinin fotoğrafını ve bir midilli fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünde paylaştı.

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Jenner "Stormi en güzel Noel hediyesini aldı" notuyla yaptığı bu paylaşımı birkaç saat sonra sildi.

Fakat o kadar kısacık bir zaman bile Jenner'ın eleştiri yağmuruna tutulmasına engel olmadı.

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Birçok kullanıcı küçücük bir kıza bu kadara pahalı hediye alınmayacağını yazdı. Bazıları da "Belki de Stormi annesinin yüzüklerinden birini taktı" yorumunu yaptı.

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Daha önce de rap'çi Cardi B, daha bir yaşına bile gelmemiş kızına elmas yüzük hediye etmesiyle gündeme gelmişti.

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Henüz 22 yaşında dolar milyoneri olan Kylie Jenner 1 yaşındaki kızı Stormi'yi işte bu odada büyütüyor.

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Göz kamaştıran ve elbette pahalı oyuncak bebekler, gerçeğini aratmayan bir mutfak seti, oyuncak da olsa birçok insan için pahalı minicik arabalar... Duvarda özel gece lambaları ve çeşit çeşit aksesuar. Yetişkinleri bile kıskandıracak bir gardrop.

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Zaman zaman kendi evinin çeşitli bölümlerinde çektiği pozlarını sosyal medyada paylaşan Jenner, şimdi de kızının odasından ayrıntılar paylaştı.

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Jenner'ın, bir süre önce ayrıldığı Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi için hazırladığı oda kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcı.

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Mobilyalar bir yana odanın duvarını süsleyen şimşek şeklinde lamba, pembe renkli bir minyatür mutfak, ünlü bir markanın tasarımı olan üzerinde Stormi yazılı çanta, sıra sıra elbiseler küçük kızın odasında yer alan detaylar.

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Görünüşe göre annesi Kylie Jenner, küçük kızının mutluluğu için elinden geleni ardına koymamış.

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Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...

Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip.

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

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Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.

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Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.

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Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.

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