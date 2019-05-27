Kasap çırağının bütün hayalleri gerçek oldu

Maddi yetersizlik yüzünden ortaokulu yarıda bıraktı. Uzun süre kasap çırağı olarak çalıştı. Günün birinde cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin T ile uzaklara gitti. Belki de içten içe bugünleri hayal ediyordu.
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