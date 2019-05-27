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Kasap çırağının bütün hayalleri gerçek oldu

Maddi yetersizlik yüzünden ortaokulu yarıda bıraktı. Uzun süre kasap çırağı olarak çalıştı. Günün birinde cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin T ile uzaklara gitti. Belki de içten içe bugünleri hayal ediyordu.

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Hürriyet Haber
27.05.2019 - 16:46 | Son Güncelleme:
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Kasap çırağının bütün hayalleri gerçek olduNext

Bu satırlar bugün dünya ünlülerinin bile restoranını ziyaret etmek ya da yan yana fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı Nusret Gökçe'nin kısa öyküsü.

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Etiketler: nusret gökçe , nusret , instagram

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