Kart borcu olana yapılandırma rehberi... Dikkat! 1 Ocak'tan sonrakiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için Ziraat Bankası'nın kredi kullandıracağını söylemişti. Yine bir kamu bankası olan VakıfBank da kendi müşterilerine yönelik kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasına gideceğini açıkladı. İşte adım adım yapılandırma rehberi ve bilmeniz gerekenler:
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