Karsu Dönmez, Mersinli hayranlarını büyüledi

Hollanda’da yaşayan ünlü caz sanatçısı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez, Türkiye turnesi kapsamında gittiği Mersin’de performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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Yeni Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 1600 kişilik konser için günlerce önceden bilet alan hayranlarının yerini almasının ardından sahneye gelen Karsu, seslendirdiği şarkılar ve performansıyla beğeni topladı.
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Hem Türkçe parçalara getirdiği yorumlar, hem de kendi bestelerini seslendiren Karsu, zaman zaman kendisini dinleyenlerin de şarkılarına eşlik etmesini istedi.
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Konser sırasında konuşan Karsu, Mersin’i ve tantuniyi çok sevdiğini söyleyerek, 13 ili kapsayan turnesinde keyifli anlar yaşadığını anlattı.
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Daha önce geldiğinde Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle özel olarak ders aldığını dile getiren Karsu, salonu dolduran tüm hayranlarına teşekkür etti.
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13 Aralık’ta Adana, 14 Aralık’ta Gaziantep, 15 Aralık’ta Diyarbakır, 17 Aralık’ta Ankara, 18 Aralık’ta Bursa, 19 Aralıkta İzmir’de konser verecek olan Karsu, 20 Aralık tarihinde de İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.