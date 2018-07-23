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Karşı taraf çok güzel oynadı! Demet Şener'den çok konuşulacak açıklamalar

Teve2’de yayına başlayan sevilen magazin programı 2. Sayfa’nın ilk konuğu Demet Şener oldu. Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları…
Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
23.07.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:
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Karşı taraf çok güzel oynadı Demet Şenerden çok konuşulacak açıklamalarNext

Teve2’de yayına başlayan sevilen magazin programı 2. Sayfa’nın ilk konuğu Demet Şener oldu. Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları…

Etiketler: demet şener fotoğrafları , demet şener kilo

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