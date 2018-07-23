Karşı taraf çok güzel oynadı! Demet Şener'den çok konuşulacak açıklamalar
Teve2’de yayına başlayan sevilen magazin programı 2. Sayfa’nın ilk konuğu Demet Şener oldu. Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları… Fotoğraflar: Instagram
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