Kars'a gidince uğramadan dönmemeniz gereken mekânlar

Kars; doğasıyla ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'de kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden… Yöresel lezzetleriyle de dikkat çeken Kars’ta lezzetli bir yemek yiyebileceğiniz çok fazla mekân seçeneği var. Restoranların menüsü ise oldukça zengin ve farklı yemeklerle dolu…
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