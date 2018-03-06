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Kars'a gidince uğramadan dönmemeniz gereken mekânlar

Doğu Ekspresi yolculuklarıyla daha da popülerleşen Kars, zengin yemek kültürüyle dikkat çekiyor. İşte Kars mutfağından lezzetler...

Fotoğraflar. Foursquare, Instagram, Han-ı Hanedan internet sitesi
06.03.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:
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Karsa gidince uğramadan dönmemeniz gereken mekânlarNext

Kars; doğasıyla ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'de kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden… Yöresel lezzetleriyle de dikkat çeken Kars’ta lezzetli bir yemek yiyebileceğiniz çok fazla mekân seçeneği var. Restoranların menüsü ise oldukça zengin ve farklı yemeklerle dolu…

Etiketler: Kars'ta yemek yenilecek yerler , Kars mekanları , Kars restoranları

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