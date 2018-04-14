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Karnını açtı gerçeği gösterdi!

Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, hamile olduğu iddialarına son noktayı koydu.

Hürriyet Haber
14.04.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:
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Karnını açtı gerçeği gösterdiNext

Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında "spor öncesi karın kası kontrolü" notuyla bir pozunu paylaştı. Karnını tamamen açarak ayna karşısına geçen ve bu pozu paylaşan Lima böylece Metin Hara'dan hamile olduğu yolundaki iddialara da son noktayı koydu.

Etiketler: Miami , Adriana Lima Metin Hara öpüşme

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