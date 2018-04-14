Karnını açtı gerçeği gösterdi!

Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında "spor öncesi karın kası kontrolü" notuyla bir pozunu paylaştı. Karnını tamamen açarak ayna karşısına geçen ve bu pozu paylaşan Lima böylece Metin Hara'dan hamile olduğu yolundaki iddialara da son noktayı koydu.
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