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KarnÄ±mda bebeÄŸimle terk edildiÄŸimde, kayboldum!

ÃœnlÃ¼ oyuncu, hamileyken sevgilisi tarafÄ±ndan Ã¶nce aldatÄ±lÄ±p sonra da terk edildiÄŸinde neler hissettiÄŸini ilk kez ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlattÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

HÃ¼rriyet Haber
09.04.2019 - 12:27 | Son GÃ¼ncelleme:
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KarnÄ±mda bebeÄŸimle terk edildiÄŸimde, kayboldumNext

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan modellerinden Gisele Bundchen uÄŸruna terk edildiÄŸinde ilk Ã§ocuÄŸuna hamileydi oyuncu Bridget Moynahan. Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde kendini toparlamÄ±ÅŸ olsa da o dÃ¶nemde kelimenin tam anlamÄ±yla "kaybolmuÅŸ" hissettiÄŸini artÄ±k itiraf ediyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: gisele bundchen , tom brady , bridget moynahan

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