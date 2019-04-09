KarnÄ±mda bebeÄŸimle terk edildiÄŸimde, kayboldum!

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan modellerinden Gisele Bundchen uÄŸruna terk edildiÄŸinde ilk Ã§ocuÄŸuna hamileydi oyuncu Bridget Moynahan. Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde kendini toparlamÄ±ÅŸ olsa da o dÃ¶nemde kelimenin tam anlamÄ±yla "kaybolmuÅŸ" hissettiÄŸini artÄ±k itiraf ediyor.
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