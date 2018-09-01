Karnı durmadan büyüyordu, ultrasona girince gözlerine inanamadı!

Chloe ve Rohan Dunstan’ın üç oğlu vardı. Uzun süredir kızları olsun istiyorlardı. Chloe’nin dördüncü kez hamile olduğunu duyduklarında sevinçten havalara uçtular. Ultrasona girildiğinde Chloe gözlerine inanamadı.
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