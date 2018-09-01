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    Karnı durmadan büyüyordu, ultrasona girince gözlerine inanamadı!

    Chloe ve Rohan Dunstan’ın üç oğlu vardı. Uzun süredir kızları olsun istiyorlardı. Chloe’nin dördüncü kez hamile olduğunu duyduklarında sevinçten havalara uçtular. Ultrasona girildiğinde Chloe gözlerine inanamadı.

    Hürriyet Haber
    01.09.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:
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    Karnı durmadan büyüyordu, ultrasona girince gözlerine inanamadıNext

    Chloe ilk kez ultrasona girmiyordu. Bu kez karnı inanılmaz büyüktü. Orada göreceklerini tahmin bile edemezdi.

    Etiketler: chloe dunstan , amerika

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