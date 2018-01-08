Karnı burnunda Miranda

Ünlü model Miranda Kerr, kısa bir süre sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. İlerleyen hamileliğine rağmen sosyal hayattan da geri kalmayan Kerry, Altın Küre töreninin ardından InStyle dergisinin düzenlediği partiye katıldı. Gecenin ruhuna uygun olarak siyah bir elbise giyen Kerr'in karnının iyice belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı. Evan Spiegel ile ikinci evliliğini yapan Miranda Kerr, Orlando Bloom ile olan evliliğinden de Flynn adında bir erkek çocuk sahibi.
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