Karımı aldattığım için pişmanım

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlüler dünyasının örnek gösterilen evliliklerinden birinin üzerinde dolaşan kara bulutlar dağılmıyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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7 yıllık karısı Jessica Biel'i, rol arkadaşıyla aldattığı ileri sürülen Justin Timberlake'in bu olup bitenlerden sonra "pişman olduğu" ileri sürülüyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Timberlake ve "Palmer" adlı yapımdaki rol arkadaşı Alisha Wainwright, New Orleans'da bir barın balkonunda samimi şekilde görüntülenmişti.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
3
Barın balkonunda oturan çiftin sık sık el ele tutuştuğu, Timberlake'in zaman zaman Alisha Wainwright'ın kolunu okşadığı da görülmüştü. Alisha Wainwright da uzun süre elini Timberlake'in dizinde tutmuştu.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
4
Bu görüntüler basına yansıdıktan sonra da Jessica Biel ile Justin Timberlake'in evliliğinin geleceği tartışma konusu olmuştu.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Fakat E! News'a konuşan bir kaynak, Justin Timberlake'in o gece olanlar yüzünden "pişmanlık duyduğunu" bunu da dile getirdiğini iddia etti.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Justin Timberlake'in o gece ayakta zor duracak kadar alkollü olduğu ve Alisha Wainwright ile aralarında daha fazla bir yakınlaşma olmadığı da ileri sürüldü.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
7
Justin Timberlake ile Jessica Biel, 2007 yılında birlikte olmaya başladılar. 2012'de de evlendiler.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Bu arada bu yakınlaşmanın ardından Timberlake'in bu konudaki geçmişi de yeniden masaya yatırıldı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
9
Basın organları Timberlake'in 2010 yılında Biel ile birlikteyken Oliva Munn ile kaçamak yaptığı da hatırlatıldı. Ancak Timberlake o dönemde "Jessica Biel ile bir ayrılık süreci yaşadıklarını" ileri sürmüştü.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
10
Bir başka iddia da Timberlake ve Biel'in, Alisha Wainwright ile olan görüntülere gülüp geçtiğine dair.
Silas adlı bir oğulları olan ünlü çift konu hakkında bir açıklama yapmadı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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30 yaşındaki Alicia Wainwright, rol aldığı TV dizileriyle tanınıyor.