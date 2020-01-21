Kardeşi artık çok uzakta: Harry yeni evine gitti, William sarayda tek başına

Prens William, her ne kadar ruhsal olarak zorlansa da o gece eşi ve amcasının da desteğiyle görevini yerine getirdi. Kardeşi Prens Harry ise British Airways'e ait bir uçakla önce Kanada'nın Vancouver kentine ardından da kısa bir uçuşla eşi ve oğlunun bulunduğu Victoria adasına gitti. Bu yolculukta Prens'e iki koruma eşlik etti. Böylece her iki prens ve ailelerinin hayatında yeni bir sayfa açılmış oldu.