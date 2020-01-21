Kardeşi artık çok uzakta: Harry yeni evine gitti, William sarayda tek başına
İngiliz kraliyet ailesinin küçüklük yıllarından bu yana omuz omuza yaşayan iki kardeşi Prens William ve Prens Harry bu kez gerçekten ayrıldı. Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile buluşacağı Kanada'nın Vancouver kentine ulaşırken ağabeyi Prems William da Buckingham Sarayı'ndaki ilk solo ev sahipliği görevini üstlendi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Geçtiğimiz hafta Sussex Royal kullanıcı adlı Instagram hesaplarından kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden çekildiklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada'da kendilerine yeni bir hayat kurmaya çabalıyor. Son görüşmeler de bittikten sonra Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın kendisini beklediği Kanada'ya gitti.
2
Bu sırada ağabeyi Prens William da eşi Kate Middleton ile Buckingham Sarayı'ndaki ilk solo evsahipliğini üstlendi. Taht sıralamasında babası Prens Charles'tan sonra gelen Prens William ile eşine o gece küçük amcası Prens Edward ve eşi Wessex Kontesi Sophie eşlik etti. Prens, Afrika ülkelerinin liderlerini ağırladı.
3
Prens William, her ne kadar ruhsal olarak zorlansa da o gece eşi ve amcasının da desteğiyle görevini yerine getirdi. Kardeşi Prens Harry ise British Airways'e ait bir uçakla önce Kanada'nın Vancouver kentine ardından da kısa bir uçuşla eşi ve oğlunun bulunduğu Victoria adasına gitti. Bu yolculukta Prens'e iki koruma eşlik etti. Böylece her iki prens ve ailelerinin hayatında yeni bir sayfa açılmış oldu.
4
Prens William ile Prens Harry, anneleri Prenses Diana'yı çok genç yaşta yitirdi. Diana öldüğünde Prens William 15, Prens Harry ise 13 yaşındaydı. Annelerinin cenaze töreninde tabutun arkasından tek damla gözyaşı dökmeden yürüyen ama acıları yüzlerinden okunan iki kardeş, hayatlarının hemen her döneminde birbirlerinin yanında olmuştu.
5
Taht sıralamasında babasından sonra gelen ve yakın gelecekte kral olması beklenen Prens William biraz daha sakin bir hayat yaşadı. Taht sıralamasında altıncı olan Prens Harry ise önceleri çok hızlı ve zaman zaman skandallarla dolu bir hayat sürdürse de hem babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hem de halkın gözünde her zaman kredisi vardı.
6
Fakat Prens Harry'nin evlilik kararıyla iki kardeşin arası da açılmaya başladı. İddialara göre Prens William, kardeşine evlilik için acele etmemesini söyledi. İşte o andan sonra da iki prens arasında gerilim arttı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın evliliğinden sonra da iki kardeş arasındaki tansiyon iyice yükseldi.
7
Sonunda her iki kardeş birlikte yürüttükleri sosyal yardım görevleri ve sosyal medya hesapları da dahil yollarını ayırmaya karar verdi. Bu durum, Prens Harry'nin eşini ve oğlunu da alarak aileden tamamen ayrılmasına kadar uzandı.
8
Bu gerilimin iki kardeşin eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle'dan kaynaklandığı ileri sürülse de daha sonra asıl sorunun iki kardeş arasında olduğu konuşulmaya başlandı. Bundan böyle Prens Harry, eşi ve oğluyla birlikte Kanada'da yaşayacak. Prens William ise eşi ve kendisinden sonra tahta çıkacak olan çocuklarıyla birlikte İngiltere'deki hayatını sürdürecek.