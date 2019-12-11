Kardeşlerin şıklık yarışı

Şöhreti anne ve babalarından devralan iki kardeş kırmızı halıya damga vurdu.
BACKGRID USA
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1
Hollywood'un 1980'li ve 90'yı yıllarına damgasını vuran ünlü çift, spot ışıkları altındaki yerlerini kızlarına bırakıyor.
BACKGRID USA
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TV yıldızı Lisa Rinna ile oyuncu Harry Hamlin'in iki kızı Delilah Belle ile Amalia Gray, gösteri dünyasında aile isimlerini sürdürüyor.
BACKGRID USA
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İki kardeş dün gece New York'ta AIDS araştırmaları için kaynak sağlayan amfAR galasına katıldı. 21 yaşındaki Delilah Belle krem rengi, 18 yaşındaki kardeşi Amelia Gray de kırmızı bir elbise giyerek geceye katıldı.
BACKGRID USA
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İki kardeş, renkli gecenin en çok ilgi çeken konukları arasında yer aldı. Delilah Belle ve Amelia Gray objektiflere uzun uzun poz verdi.
BACKGRID USA
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Her ikisi de oyuncu ve model olarak kariyer yapan Hamlin kardeşler, henüz onlar kadar ünlü olmasalar da moda dünyasının kardeşleri Gigi ve Bella Hadid'e benzetiliyor.
BACKGRID USA
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Delilah Belle Hamlin, gösteri dünyasında kardeşinden daha fazla adını duyurdu.
BACKGRID USA
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İki kardeş amfAR gecesinde de objektiflere bol bol poz verdi.