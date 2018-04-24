Kardeşler pırıl pırıl

Moda dünyasının yeni kuşak yıldızlarından Gigi Hadid, 23 yaşına girdi. New York'ta bir gece kulübünde düzenlenen partide Hadid'i kardeşi Bella'nın yanı sıra annesi Yolanda Hadid ve model arkadaşları da yalnız bırakmadı. İşte Hadid'in yeni yaşı için yapılan kutlamadan objektiflere yansıyanlar.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.