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Kardeşler pırıl pırıl

Moda dünyasının ünlü kardeşleri doğum günü kutlamasına giderken böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
24.04.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:
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Kardeşler pırıl pırılNext

 Moda dünyasının yeni kuşak yıldızlarından Gigi Hadid, 23 yaşına girdi. New York'ta bir gece kulübünde düzenlenen partide Hadid'i kardeşi Bella'nın yanı sıra annesi Yolanda Hadid ve model arkadaşları da yalnız bırakmadı. İşte Hadid'in yeni yaşı için yapılan kutlamadan objektiflere yansıyanlar.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Pacific Coast 

Etiketler: gigi hadid , bella hadid

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